Ornamentação começa a chegar em Nova Friburgo e preparativos para o natal são iniciados na cidadeDivulgação

Publicado 25/10/2022 19:27

Em companhia da primeira-dama, Lorrayne Ribeiro, e do secretário de Turismo, Renan Alves, ele comentou que, até o momento, chegaram duas das dez carretas com o material que vai compor a decoração natalina.

Entusiasmado com a chegada da primeira remessa do material, o prefeito disse que, aos poucos, a prefeitura começa a se estruturar para que a cidade tenha uma das maiores festas natalinas em todo o Brasil. “Nova Friburgo sempre foi referência e uma das maiores potências turísticas do nosso país. Quando fomos eleitos assumimos o compromisso de recolocar nossa cidade no lugar que nunca deveria ter saído. Com muito trabalho, empenho e responsabilidade com o dinheiro público, aos poucos estamos reassumindo esse protagonismo”, afirmou.

De acordo com Johnny Maycon, o material comprado pela Prefeitura de Nova Friburgo representa um investimento que vai atrair muitos turistas e gerar investimentos para a cidade, que será um grande destaque no Estado do Rio de Janeiro. “Vamos instalar várias árvores de Natal e a ornamentação vai aumentar a autoestima de todos os friburguenses. Nosso Natal será lindo”, concluiu, animado, o prefeito.