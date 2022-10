Dia Mundial de Combate à Poliomielite - Divulgação

Nesta segunda-feira, 24, foi celebrado o Dia Mundial de Combate à Poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, que pode ser prevenida com a vacinação. Essa é uma doença contagiosa causada pelo poliovírus através da via fecal-oral, ou seja, o contato direto com as fezes ou secreções expelidas pela boca do infectado.

Apesar de ser uma doença erradicada do Brasil há mais de 30 anos, o Ministério da Saúde orientou aos municípios a intensificação da campanha devido ao baixo índice de imunização em todo o país, colocando as crianças em risco de contaminação.

Em Nova Friburgo, de janeiro a outubro de 2022, aproximadamente 49% do público-alvo recebeu a dose contra a pólio. A Secretaria Municipal de Saúde tem trabalhado para aumentar esse número com a multivacinação em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira, e de forma itinerante, nos bairros mais afastados do centro da cidade.

Para que a cobertura vacinal aumente é necessária a conscientização de todos, especialmente dos pais que precisam atualizar a caderneta dos seus filhos. “A gotinha contra a pólio é fundamental para que continuemos com os casos zerados em Nova Friburgo e todo país. A vacinação é o único meio seguro de prevenção”, disse a secretária de saúde, Nicole Cipriano.

Para receber o imunizante basta procurar a sala de vacina das UBS do Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, São Geraldo e Cordoeira.