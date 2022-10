Casa do Trabalhador promove mutirão e rede de supermercados contrata mais de 200 pessoas - Divulgação

Publicado 24/10/2022 19:05

Uma equipe da Casa do Trabalhador, da Subsecretaria de Trabalho e Renda, vinculada à Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude da Prefeitura de Nova Friburgo, esteve na Estação Livre na quinta-feira, 20, e sexta-feira, 21, quando promoveu um mutirão para preenchimento de mais de 300 vagas numa rede de supermercados da cidade.

O subsecretário João Carlos Rodrigues comentou que nos dois dias foram feitas as entrevistas para essa rede de supermercados da cidade que tinha 330 vagas disponíveis para contratação imediata. O anúncio das vagas atraiu um grande número de pessoas à Estação Livre e a equipe da Subsecretaria de Trabalho aproveitou a oportunidade para divulgar também as outras vagas da Casa do Trabalhador, através das mais de cem empresas cadastradas.

Segundo o subsecretário, nem todas as pessoas presentes na Estação Livre na ocasião estavam interessadas nas vagas do supermercado e foram cadastradas pela equipe da Casa do Trabalhador visando as demais vagas, principalmente dos ramos industrial - com destaque para confecções - e comercial.

A Casa do Trabalhador de Nova Friburgo continua atendendo as pessoas interessadas numa vaga de emprego, tanto do supermercado quanto as demais, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Avenida Alberto Braune, 223, no prédio anexo à sede da prefeitura. Outras informações pelo telefone (22) 2525-9205.