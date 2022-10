Renovação de matrícula da EJA poderá ser feita em dezembro - Divulgação

Publicado 24/10/2022 18:58 | Atualizado 24/10/2022 18:59

A Secretaria Municipal de Educação divulgou em portaria, no Diário Oficial Eletrônico, que a renovação de matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA), para o início do próximo ano, será feita nos dias 7, 8 e 9 de dezembro. Já para a realização de novas matrículas na EJA é necessária a inscrição no cadastro de pré-matrícula on-line: www.pmnf.rj.gov.br , do dia 14 ao dia 18 de dezembro.A Educação de Jovens e Adultos (EJA) divide-se em 1º Segmento, I a V fase; e 2º Segmento, VI a IX fase. A idade mínima para matrícula e frequência em turmas de EJA do Ensino Fundamental é de 15 (quinze) anos completos até o primeiro dia letivo do semestre em curso, conforme Deliberação CME nº 15/2013, art. 8º.