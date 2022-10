Casa do Escritor recebe Pastor Marcos André em edição especial - Divulgação

Casa do Escritor recebe Pastor Marcos André em edição especial Divulgação

Publicado 24/10/2022 18:53

O projeto Casa do Escritor, promovido pela Biblioteca Municipal Maria Margarida Liguori, vinculada à Secretaria de Cultura, recebe o Pastor Marcos André em edição especial que integra a programação da Semana da Reforma Protestante. A Biblioteca fica na Rua Farinha Filho, nº 50, térreo – Centro.

Nascido em Volta Redonda e criado em Nova Friburgo, ele é membro da Junta de Educação Cristã da Igreja O Brasil Para Cristo (Junec), mestre de Teologia em Estudos Bíblicos e em Ministério Cristão. Já foi missionário na Alemanha. É pastor há 15 anos e preside a OBPC Nova Friburgo-RJ há 11 anos. Casado há 18 anos com Sintique, ele é pai do Estêvão e da Elisa. É autor de 12 livros e quatro revistas de Escola Bíblica. Entre suas publicações estão “A realidade nua e crua do ministério” e “O lugar de honra do sexo no casamento”.

“A realidade nua e crua do ministério” - O propósito deste livro é conceder uma dose saudável de realismo, a fim de que expectativas sejam ajustadas e o conceito de ministério bem-sucedido redefinido. Seu conteúdo é indicado tanto para pastores como suas respectivas ovelhas. Pois quanto mais quem é pastoreado compreende as singularidades da trajetória de um líder, melhor poderá cooperar com esse exercício ministerial tão vital para o desenvolvimento da igreja de Cristo.

“O lugar de honra do sexo no casamento” - O objetivo principal desta literatura é abrir um diálogo sobre sexo no contexto eclesiástico, a fim de que prossigamos tratando de práticas sexuais que Deus reprova, sem deixar de investir tempo abordando o sexo que Deus abençoa.