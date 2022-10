Prefeitura de Nova Friburgo anuncia editais de licitação - Reprodução mídias sociais

Publicado 22/10/2022 17:23

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, fará a publicação de todas as licitações promovidas pela Administração Municipal.

Semanalmente, todo cidadão poderá acompanhar as ações da gestão com transparência. Empresários e empreendedores também serão beneficiados pois o acesso às informações sobre os certames estarão mais acessíveis.

Com isso, o Município espera ampliar o seu cadastro de fornecedores, aumentar a concorrência nas licitações e obter contratações ou compras mais vantajosas para o erário, além de incentivar o desenvolvimento econômico.

Esta iniciativa está sendo implementada como parte das ações propostas no projeto Cidade Empreendedora, do Sebrae.