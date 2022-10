"Evolução Estelar" é tema de formação para docentes municipais - Divulgação

Publicado 20/10/2022 20:20

No dia 19, quarta-feira, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo realizou, no Planetário Nova Friburgo, uma formação com a temática "Evolução Estelar".

O professor Reinaldo Ivanicska, diretor do planetário, executou uma palestra sobre o assunto, seguida de uma sessão de observação do céu. Durante o evento, que integrou as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no município, o palestrante contou também detalhes e fatos importantes sobre a história do planetário. Reinaldo também é professor de Física e de Astronomia e ex-piloto comercial.

O coordenador do setor de Ciências da Natureza, Sergio Pinho, comentou sobre a importância dessa formação: "Essa atividade visou atender a uma demanda apontada pelos próprios professores da rede municipal. Além disso, é uma oportunidade para conhecermos um pouco mais sobre o Planetário de Nova Friburgo, sua história e importância para a educação e a cultura de nosso município e da região".