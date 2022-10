Prefeitura promove ação de fiscalização e nova campanha de adoção de animais - Divulgação

Prefeitura promove ação de fiscalização e nova campanha de adoção de animaisDivulgação

Publicado 20/10/2022 19:54

A prefeitura, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), setor vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, promove campanhas de adoção e também ações de fiscalização.

ADOÇÃO – Neste sábado, 22, será realizada mais uma campanha de adoção responsável, desta vez de cães filhotes, a primeira em parceria com o Espaço Arp (Avenida Conselheiro Julius Arp, 80, Paissandu), na área próxima ao espaço pet, no horário das 10h às 14h. De acordo com a subsecretária Elisângela Rodrigues, estão previstas algumas ações no decorrer da campanha, como vacinação antirrábica nos filhotes adotados, doação de ração, distribuição de cartilhas e participação do “Cachorrão” para divertir as crianças. As pessoas interessadas em adotar um animalzinho devem ter mais de 18 anos, apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Também passarão por entrevista feita pela equipe da Ssubea. Podem também obter mais informações pelo telefone (22) 2525-9111.

FISCALIZAÇÃO – No âmbito da fiscalização, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Ssubea, esteve no Haras Kaylua, no distrito de Conselheiro Paulino, no período de 12 a 16 passado, onde foi realizada a III Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador. A subsecretária Elisângela Rodrigues parabeniza a organização do evento por ter seguido à risca o termo de compromisso assinado.

Não houve exposição dos animais a condições insalubres e uso de espora, tanto no manuseio dos animais quanto nas provas. A equipe da Ssubea fiscalizou as rações e ambientes, constatando que não houve maus-tratos e sofrimento para os animais. “Um evento desse porte é a demonstração que pode, sim, haver exposições respeitando os animais”, afirmou Elisângela.