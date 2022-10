Policia Civil faz maior apreensão de drogas na região - Divulgação

Publicado 19/10/2022 17:16

Um homem e uma mulher, ligados à facção criminosa Comando Vermelho, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, nesta terça-feira, 18/10, no município de Duas Barras.

De acordo com a 152ª Delegacia de Polícia de Duas Barras, responsável pela ocorrência, os acusados foram flagrados com 192 sacolés de cocaína e 165 tabletes de maconha. Ainda segundo a Polícia Civil, tratou-se da maior apreensão de drogas feita em Duas Barras nos últimos anos.

A ação foi realizada após a ocorrência de apreensão de drogas de menor porte no último final de semana. Os policiais passaram a fazer investigações para identificar o locar de armazenamento de entorpecentes que era distribuída para vários pontos de venda no município.

Dessa forma, sob a supervisão do delegado titular Diogo Schettini, foram realizadas diligências em dois locais onde as drogas estariam armazenadas. Em ambos os locais, após apresentadas as evidências, os suspeitos entregaram as cargas de drogas, sendo que duas pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.