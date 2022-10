Edital de processo seletivo para curso de técnico em enfermagem é publicado - Divulgação

Edital de processo seletivo para curso de técnico em enfermagem é publicadoDivulgação

Publicado 18/10/2022 19:21

Será aplicada prova discursiva, presencial, no dia 6 de novembro, de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma redação (dissertativo-argumentativa) sobre tema da atualidade ligado à área da Saúde, com duração de 1 hora e 30 minutos. O local e o horário do processo seletivo serão divulgados no dia 1º de novembro de 2022, no Diário Oficial do Município e também no site https://enfermagem.pmnf.rj.gov.br/