Vigilância estadual e municipal fazem visita de controle à histoplasmoseDivulgação

Publicado 14/10/2022 20:29

Todos os pacientes que apresentaram sintomas estiveram no mesmo lugar, realizando a limpeza deste ambiente que, tudo indica, possuía a presença do fungo.

Diante deste cenário, a Secretaria Municipal de Saúde, através Subsecretaria de Vigilância em Saúde, vem acompanhando a situação desde a última semana. Nesta quinta-feira, 13, junto com a Secretaria de Estado de Saúde, as equipes foram até o local na para inspecionar e coletar amostras. Nesta sexta, 14, os profissionais voltaram à localidade, onde inutilizaram as caixas d'águas e interditaram o estabelecimento.

Após as visitas, foram definidos os encaminhamentos quanto à definição de caso suspeito e fluxo de transferência de pacientes que necessitem de internação hospitalar na unidade de referência. Todos os pacientes que estiverem com sinais devem procurar inicialmente a unidade de saúde do Suspiro.

Neste momento, cerca de 27 pessoas estão sob suspeita da histoplasmose, todas elas estão devidamente orientadas. Além disso, os Agentes de Combate à Endemias estão realizando o trabalho de conscientização e busca ativa de possíveis outros casos no município.

Essa é uma zoonose que não é contagiosa, nem transmitida de uma pessoa para outra. A contaminação ocorre por via respiratória quando há o contato com o fungo Histoplasma capsulatum . Eles costumam estar presentes em grutas, cavernas, pombais, galinheiros, ocos de árvore, poleiros, telhados ou construções antigas. Também costuma atingir agricultores, paisagistas, jardineiros, pessoas que trabalham na construção civil, com a criação de aves e o controle de pragas.

Os sintomas são: febre, calafrio, tosse seca persistente, dor no peito, fadiga, palidez, falta de ar, sudorese noturna e perda de peso. Em relação ao tratamento, na maioria das vezes, a cura acontece de forma espontânea. Quando necessário, o uso de medicamentos antifúngicos é indicado.