Feira Intercolegial de Ciência e Tecnologia de Nova Friburgo (FICT) - Divulgação

Feira Intercolegial de Ciência e Tecnologia de Nova Friburgo (FICT)Divulgação

Publicado 14/10/2022 11:41 | Atualizado 14/10/2022 11:41

No último dia 6, alunos do Ibelga - C.M. CEFFA Rei Alberto I e Ibelga - C.M. CEFFA Flores, sob orientação da Maria Clara Estoducto, professora da disciplina Técnicas Agrícolas de ambas as escolas, participaram da Feira Intercolegial de Ciência e Tecnologia de Nova Friburgo (FICT), no Colégio Nossa Senhora das Dores.

Na ocasião, dois grupos representaram os projetos das escolas, um do 7° ano (CEFFA Rei Alberto I) e outro do 8° ano (CEFFA Flores). Foram contemplados, na categoria Ciências da Natureza (8° e 9°), com o 1° lugar, fruto da pesquisa desenvolvida no CEFFA Flores, Avaliação de Fauna do Solo sob diferentes manejos agrícolas. Este mesmo projeto também foi classificado para a Feira Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro (FECTI).