Otimização em sala de leitura emociona homenageadoDivulgação

Publicado 13/10/2022 15:08

Nessa segunda-feira, 10, o professor Larry Alves Busquet esteve na Escola Municipal Lafayette Bravo Filho, no Floresta.

A homenagem teve a orientação da coordenadora do setor de Biblioteca, Márcia Machado, e contou com a presença de familiares do Larry e representantes da Secretaria Municipal de Cultura e outros setores da SME. Além disso, os alunos o receberam, com muita alegria, e a contadora de história Marisa Maia Mello também participou.

O professor Larry presenteou o espaço com novos livros, intitulado "O Primo do Papai Noel", agradeceu a todos pelo momento especial e relembrou um pouco da sua história em que fez parte da equipe da Secretaria Municipal de Educação.

"Até 2014 eu fiquei na prefeitura, depois saí, e não posso esquecer de dizer da gratidão que antes de sair eu tive a honra de ter sido escolhido para dar nome a sala de leitura, que muito me honrou. Ser homenageado com algo que foi sempre a minha paixão, que é o ensino, a aprendizagem, a leitura [...] abalou bem meu coração. Eles fizeram algo que eu não esperava. Quero agradecer minha esposa, minha sobrinha, Márcia, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Cultura e os demais professores e funcionários dessa escola. Ela jamais sairá do meu coração".

Escola Municipal Batista também teve sua sala de leitura otimizada

A Sala de Leitura Lilia Godoy, na Escola Municipal Batista, em Olaria, também recebeu o mesmo trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, no dia 4 de outubro, terça-feira. Lilia, a homenageada, também compareceu a unidade para uma visita e interação com educadores e alunos.