Agência da UFF vai inaugurar Hub de InovaçãoDivulgação

Publicado 13/10/2022 13:26 | Atualizado 13/10/2022 14:49

Entre os dias 18 e 20 de outubro, a Agência de Inovação (AGIR) da Universidade Federal Fluminense (UFF) inaugura um Hub de Inovação no Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF). O evento ocorre no auditório do ISNF – durante a 19º Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – e conta com a presença de especialistas de diversos setores, professores e representantes de instituições parceiras.

A entrada é gratuita. No entanto, os interessados em participar da inauguração devem realizar inscrições previamente, clicando AQUI, porque as vagas são limitadas. A programação para os três dias de evento inclui diversas atividades, como palestras, talk shows e mesas-redondas, sempre das 9h às 18h.

De acordo com o professor Claudio Fernandes, coordenador da AGIR do ISNF, o Hub de Inovação é um espaço dedicado a oferecer consultoria gratuita e altamente especializada para empreendedores que desejam atuar em diversas áreas ou que pretendem criar empresas inovadoras e sustentáveis, como as startups.

“O ISNF possui 104 professores com título de doutorado, 14 laboratórios de pesquisa e mais de R$ 20 milhões em infraestrutura instalada. Esse fato extraordinário fortalece e qualifica o relacionamento do instituto com a Região Serrana e contribui para o desenvolvimento econômico, ambiental e social de Nova Friburgo e de municípios vizinhos”, ressalta Claudio.

O professor acredita que “muito mais que instalações físicas, o hub representa uma mudança disruptiva de mindset, um polo de conexão entre ciência, tecnologia e a sociedade, oferecendo novas opções de desenvolvimento e geração de riqueza”.

Julio Cordeiro, presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (ACIANF), uma das entidades parceiras, comemorou a inauguração.

“A criação do HUB de Inovação da UFF é uma demonstração inequívoca de compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população friburguense e dos nossos empresários”.

Bioeconomia

O projeto aborda também questões relacionadas à bioeconomia e à utilização de tecnologias como ferramentas de promoção social. A partir disso, durante o evento de inauguração do Hub de Inovação, a AGIR vai instalar, na sede do ISNF, o primeiro ponto de coleta de produtos de higiene bucal de Nova Friburgo. Os interessados podem descartar escovas de dentes, tubos de pasta de dentes, embalagens de enxaguatórios e caixas de fio dental. O material usado a ser descartado pela população deve estar limpo e seco.

Ainda durante a cerimônia de inauguração, ocorre a entrega gratuita de equipamentos de informática para a Casa Madre Roselli, uma instituição de Nova Friburgo que oferece proteção social a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. No local, serão instaladas 5 estações de trabalho, compostas por equipamentos recondicionados a partir de parceria entre a startup Reciclotron (ISNF) e o Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Riode Janeiro (IPRJ/Uerj).

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

18 de outubro

9h – Abertura Solene

09:30-10:30 – Apresentação do Hub de Inovação do ISNF/UFF, Ricardo Leal – AGIR, Claudio Fernandes – ISNF/UFF, e Don Louro – TELECONEX.

10:30-11:00 – COFFEE BREAK oferecido pela ACIANF

11:00-13:00 – Inovação em saúde no Brasil, um hub de oportunidades – Talk Show com Vinicius Pascoal – ISNF/UFF, Marcio Bosio – ABIMO, Phillipe Lontra – UNIMED NF, Juliana Fontanezi – Promoção da Saúde e Saúde Digital FIRJAN, Fernanda Gripp – SEBRAE, Augusto Theodore – Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico, Jose Loyola – UERJ/IPRJ, Luciane Boechat – Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde.

13:00-14:00 – ALMOÇO

14:00-16:00 – Tecnologia e Sustentabilidade no Radar das Startups. Mesa Redonda com Marilia Sant’Anna – SEBRAE Startup Win, Katia Aguiar – Divisão de Captação de Recursos da FIRJAN, Marcio Bosio – ABIMO, Clarice Pires – NOVAGEIA Biotecnologia, Valdir Veiga – Química de Produtos, Flavio Seixas – Instituto de Computação da UFF e Caroline Fernandes, ISNF/UFF.

16:00-16:30 – COFFEE BREAK oferecido pela ACIANF

16:30-18:00 – Jornada das Startups. Design thinking, canvas, patentes, pitch, pivotagem, incubadoras e tudo mais que a startup precisa saber. Talkshow com Don Louro – TELECONEX Aceleração de Startups, Rodrigo Sena – INOVAFRI, Ivan Bastos – IPRJ/UERJ, Monica Calixto – IPRJ/UERJ, Ronald Fonseca Chaves, ETCO/AGIR e Norma Guimaraes Incubadora/AGIR.

19 de outubro

09:00-10:30 – A transição da pesquisa básica para a pesquisa aplicada – Desafios e cases de sucesso. Mesa redonda com Monica Vianna – SØLLYTCH, Vinicius Pascoal, Bruno Robbs, Giovanni Verissimo, Claudio Fernandes e Fernanda Calazans do ISNF / UFF

10:30-11:00 – COFFEE BREAK oferecido pela ACIANF

11:00-13:00 – Empreendedorismo e Inovação na Formação Profissional. Talkshow com Dalmo Stutz – CEFET, Leandro Ratamero – IPRJ/UERJ, Walter de Oliveira – DNI Fermentadora de Startups, Marcelo Verly, ESTACIO, Francelise Roque – ISNF/UFF e Luis Eduardo Campos – ISNF/UFF.

13:00-14:00 – ALMOÇO

14:00-16:00 – CURACYCLE – Inovação e sustentabilidade na saúde bucal. Mesa redonda para lançamento de parceria para o desenvolvimento de soluções sustentáveis em saúde bucal com Hugo Lewroy – CURAPROX, Malin Borg – SWISSNEX e Elisabeth Castilho do Instituto Fribourg – Nova Friburgo, Augusto Theodore – Subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Luciane Boechat – Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Destaque para inauguração do ponto de entrega voluntária de escovas de dentes, tubos de creme dental e outros produtos de higiene bucal.

16:00-16:30 – COFFEE BREAK oferecido pela ACIANF

16:30-18:00 – Inovação social, tecnologias e processos de impacto para o desenvolvimento

sustentável. Talkshow com Francelise Roque e Claudio Fernandes do ISNF/UFF, Maiby Carestiato da Casa Madre Roselli e Rotary Nova Friburgo, Eric Fernandes – Reciclotron e Fernando Cavalcante – ACIANF. Destaque para entrega de equipamentos de informática recondicionados a partir de lixo eletrônico em projeto da Reciclotron com o IPRJ/UERJ e a Casa Madre Roselli.

20 de outubro

09:00-13:00 – Global Oral Health Module – New Ways of Thinking, New Ways of Working”. Evento híbrido internacional com transmissão online ao vivo com Julian Fisher, Charité University, Berlin, tradução consecutiva de Claudio Fernandes – ISNF/UFF, coordenação técnica da Profa. Angela Scarparo – ISNF/UFF e hands on sobre o uso de diamina fluoreto de prata, ministrado pela SDI Brazil. Atividade de acesso limitado aos alunos do ISNF/UFF.

ORGANIZAÇÃO

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO DA UFF NOVA FRIBURGO – Criada em 2009, para facilitar a gestão da política institucional de pesquisa, desenvolvimento e inovação da UFF, a AGIR inaugurou em 2018, o escritório de gestão de projetos no Instituto de Saúde de Nova Friburgo. https://agirnf.uff.br/

APOIO

FAPERJ – Projeto contemplado no Edital: E_24/2021: Rede UFF de Inovação: Disseminação e Integração de Ambientes Promotores de Inovação em Vários Campi. O projeto prevê a criação de ambientes promotores da inovação em 4 campi da universidade: Volta Redonda, Friburgo, Petrópolis e Rio das Ostras com serviços de apoio tais como: mentorias de negócios, consultorias em gestão, vendas, marketing, jurídico, etc. Outras inciativas previstas incluem o licenciamento de patentes, a transferência de tecnologias e a divulgação das atividades de inovação e realização de eventos para rodadas de negócio, além da estruturação de um fundo patrimonial para projetos de inovação e de busca de capitais de risco para as startups incubadas

ACIANF – Fundada em 1917, a secular Associação Comercial Industrial e Agrícola de Nova Friburgo é uma entidade aberta, sem fins lucrativos, cujo objetivo é apoiar e incentivar projetos que visem o desenvolvimento econômico e social e a melhoria da qualidade de vida da cidade. Formada por mais de 1500 associados entre pessoas jurídicas de todos os setores econômicos e pessoas físicas como profissionais liberais e autônomos, a ACIANF apoia o empreendedorismo e a inovação.

TELECONEX – TECNOLOGIAS EXPONENCIAIS. A TeleConeX foi fundada em 2010 na cidade de São Paulo como branding da Lauris Co. Intelligence. Radicou-se, mais tarde, na cidade de Joinville em Santa Catarina. Atua no desenvolvimento de Arquiteturas de Inteligência para Projetos de PD&I com implantação de Projetos Turn-Key em Saúde, Educação e Tecnologia, Especializada em consultoria, treinamento e assessoria estratégica baseada em organizações e tecnologias exponenciais, centros de inovação aberta, hubs de inovação, parques tecnológicos privados e públicos, e startups baseadas em sistemas cognitivos artificiais.

CURAPROX. Marca do grupo CURADEN International AG, que é pioneiro e especializado em produtos de higiene e saúde oral. Pesquisadores, professores, cirurgiões-dentistas e outros profissionais especializados formam um time voltado para desenvolver soluções que tem apenas um propósito: fazer com que as pessoas tenham dentes e gengivas saudáveis por toda a vida. Em parceria com cirurgiões-dentistas, higienistas e professores universitários são pesquisadas quais as melhores técnicas, cuidados orais e produtos capazes de combinar benefícios reais com o prazer da escovação. Sem traumas, com eficiência e fácil aceitação. A sede da CURADEN International AG fica em Kriens, perto de Lucerna, na Suíça. Todos os produtos da CURAPROX são criados e desenvolvidos naquele país desde 1972

SDI. A SDI Limited está primeiramente envolvida na pesquisa e desenvolvimento, produção e divulgação de materiais dentários restaurativos para os profissionais da área odontológica. Fundada em 1972, a SDI rapidamente se tornou uma líder mundial especialmente em materiais dentários restaurativos. Em 1985, a SDI passou a ter suas ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores da Austrália. Todos os produtos da SDI são produzidos em Victoria, um Estado na região sudeste da Austrália. Os produtos SDI são comercializados por distribuidores e varejistas em mais de 100 países pelo mundo. A SDI possui escritórios e estoques nas cidades de Chicago nos EUA, Colônia na Alemanha, e São Paulo no Brasil.

RECICLOTRON – Fundada em 2021 em Nova Friburgo, a startup criou uma plataforma digital para incentivo da reciclagem e o consumo consciente. Especializada em processos de gameficação para ativação da transformação cultural, a RECICLOTRON converte resíduos eletroeletrônicos em ativos digitais para consumo de ofertas na rede de empresas parceiras ou doação para instituições sociais. Spinoff do Programa de Extensão Sustenta Vida do ISNF/UFF, a empresa é acelerada pela AGIR/UFF, pelo SEBRAE Startup Win e conta com a parceria do Santuário do Cristo Redentor para difusão da cultura da sustentabilidade – www.reciclotron.com.br.

PALESTRANTES

Angela Scarparo, Professora, Odontologia do ISNF/UFF

Augusto Theodore, Subsecretário de Desenvolvimento Econômico,

Bruno Kaufmann Robbs, Cooordenador da Comissão de Pesquisa do ISNF/UFF

Caroline Fernandes, Professora, Biomedicina do ISNF/UFF

Clarice Pires, CEO da NovaGeia Biotecnologia

Claudio Fernandes, Coordenador do Hub de Inovação – ISNF/UFF

Dalmo Stutz, Professor do CEFET, Nova Friburgo

Donizetti Louro, CEO da Teleconex Aceleradora de Startups

Elisabeth Castilho, Instituto Fribourg-Nova Friburgo

Eric Fernandes, CEO da RECICLOTRON

Fernanda Silva Gripp, Gerente Regional do SEBRAE

Fernanda Calazans, Coordenadora de Pós-Graduação ISNF/UFF

Fernando Cavalcanti, Diretor ACIANF

Flavio Seixas, Professor do Instituto de Computação IC/UFF

Francelise Roque, Professora, Fonoaudiologia do ISNF/UFF

Giovanni Verisimo, Professor, Biomedicina do ISNF/UFF

Hugo Lewroy, Diretor Científico da Curaden Swiss do Brasil

Ivan Bastos, Professor, IPRJ/UER

Juliana Fontanezi, Promoção da Saúde e Saúde Digital FIRJAN,

Jose Loyola, Analista de Sistemas UERJ/IPRJ

Julian Fisher, Charite University, Berlim

Julio Cordeiro, Presidente da ACIANF

Katia Aguiar, Divisão de Captação de Recursos, FIRJAN

Leandro Ratamero, Professor do IPRJ/UERJ

Luis Eduardo Campos, Professor, Odontologia do FFE/ISNF

Maiby Carestiato, Diretora Presidente da Casa Madre Roselli

Malin Borg, CEO da SWISSNEX Brasil

Marcelo Verly, Professor, Estácio de Sá

Marcio Bosio, Diretor Institucional da ABIMO

Monica Calixto, Professora do IPRJ/UERJ

Monica Vianna, CEO da SØLLYTCH

Marilia Sant’Anna, Gestora do projeto SEBRAE Startup Win

Norma T. Martins Guimarães, Chefe de Divisão de Incubação de Empresas – AGIR

Phillipe Lontra, Gerente Executivo da UNIMED Nova Friburgo

Rodrigo Sena, Coordenador Geral do INOVAFRI

Ricardo Leal, Diretor Geral da Agência de Inovação

Ronald Fonseca Chaves, Coordenador do Escritório de Transferência do Conhecimento – AGIR

Valdir Veiga, Química de Produtos Naturais, Instituto Militar de Engenharia

Vinicius Pascoal, Diretor do Instituto de Saúde de Nova Friburgo

Walter Oliveira, DNI Fermentadora de Startups