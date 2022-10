A Prefeitura de Nova Friburgo organizou e está realizando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior - Divulgação

A Prefeitura de Nova Friburgo organizou e está realizando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e SuperiorDivulgação

Publicado 13/10/2022 14:24

A Prefeitura de Nova Friburgo organizou e está realizando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior. As atividades contemplam diversas instituições da cidade.

Confira a programação aberta ao público:

Quinta-feira, 13, 10h – Palestra on-line no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, com as estudantes Camily Pereira e Laura Drebe, desenvolvedoras do “SustainPads: absorventes sustentáveis e acessíveis a partir de subprodutos industriais”. Orientadas pela professora do IFRG, Flavia Twardowski. Pode ser assistida pelo link http://ifa.st/snct2022;

Palestras:

Terça-feira, 18, 14h às 15h, no Espaço Arp, Avenida Conselheiro Julius Arp, 80, sala 218, bloco 2, sede do Sebrae – “A evolução da internet em Nova Friburgo”, com José Loyola Bechara, Denise Felippo e Maurício Rosemberg; 15h às 16h – “A evolução da vacinação, a erradicação de doenças no Brasil e a importância da pesquisa na área”, com Fabíola Penna; 16h às 17h – “História da evolução industrial em Nova Friburgo”, com Janaína Botelho; e das 17h às 18h – “Evolução tecnológica do comércio”. Também será realizada a exposição de objetos tecnológicos antigos e atuais, incluindo carros, e de robótica;

Terça-feira, 18, e quarta-feira, 19, 9h às 18h, na sede da UFF, Rua Sílvio Henrique Braune, 22, Centro – “Inova Friburgo” – Lançamento do hub de inovação da UFF Nova Friburgo. O programa destaca o papel da inovação e empreendedorismo no ensino, o desenvolvimento de soluções para o segmento saúde e parcerias com o mercado para integração regional. Aborda também o eixo da bioeconomia e o de tecnologias sociais como prioridade. Estão previstos ainda talkshows, mesas-redondas, workshops e oficinas hand-on com especialistas de mercado e cases inovadores. Inscrições pelo link https://agirnf.uff.br/;

Quarta-feira, 19, auditório da OAB, Praça Getúlio Vargas, 89, Centro, entrada pela Rua Ernesto Brasílio, Centro – “Histórico da Legislação Brasileira e como, na atualidade, ela não consegue acompanhar as mudanças rápidas”. O palestrante é Alexandre Valença Lima.

Quinta-feira, 20, 9h às 9h55 – “Conlestch: ecossistema de inovação e empreendedorismo”; 10h às 10h30 – Cerimônia de abertura; 10h35 às 12h – Painel 1 – “Nova Friburgo, uma história de inovação e empreendedorismo”, com Marcelo Verly, Carlos Hopf, Wania Monnerat e Marcio Campos; 14h05 às 15h – Painel 2 – “Agritechs, um novo horizonte de oportunidades”, com Monica Vianna, professor doutor Sandro César Salvador e Marcos Gois; 15h35 às 17h – Painel 3 – “O novo marco legal startups e as leis municipais de inovação”, com José Loyola Bechara, Valéria Braga, Vinícius Oberg e professor José Aranha;

Confira a programação fechada para instituições:

Roda de conversa sobre mulheres na ciência e tecnologia – dia 13, 10h, Colégio Mercês; dias 13 e 14, 10h, no Ienf;

Oficina de microscopia, dia 18, Colégio Odette Penna Muniz;

Visita ao planetário, dia 18, Escola Ceffa Flores; dia 19, palestra “Evolução Estrelar”, com professores da rede; dia 20, Escola Ceffa Rei Alberto; dia 19, oficina de robótica – Lemec – IPRJ/Uerj, com alunos e professores pré-inscritos;

Visitas guiadas – dias 17 e 18, Cefet, com alunos do Colégio Municipal Rui Barbosa; dia 19, Uerj, com alunos do Colégio Municipal Odette Penna Muniz; dia 20, Cederj, com alunos de diversas instituições. A visita conta com a palestra “O uso dos tics no processo de ensino-aprendizagem”; e Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, com alunos da rede pública; dia 31, Ibelga, com alunos do Colégio Mercês.

Concurso de redação – tema: “Como era a sua vida antes da tecnologia”; oficina de desenho “Muito mais Educação” – Inscrições pelo link https://oficinasmuitomais;

Escolha dos melhores descritivos – Criação de um objeto fictício do futuro.

Outras informações pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior da Prefeitura de Nova Friburgo, ou pelo telefone (22) 2525-9231.