Funcionários da Secretaria de Serviços Públicos participam de capacitação em operação de roçadeiras - Divulgação

Publicado 11/10/2022 12:43

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura de Nova Friburgo, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Sindicato Rural de Nova Friburgo e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar- Rio), realizou no período de 6 a 8 de outubro um curso de capacitação em operação e manutenção de roçadeira, voltado para os funcionários da pasta, ministrado pelo engenheiro florestal Gustavo Schmidt.

A capacitação cumpre com a norma do Ministério do Trabalho, NR-31, que prevê a saúde e segurança do trabalhador rural e obedeceu a exigência de entrega do certificado nacional, que será distribuído para cada participante. No total, 12 funcionários participaram desta primeira etapa da qualificação, que teve como objetivo ensinar e aprimorar técnicas de manuseio da roçadeira e como utilizar corretamente o equipamento de proteção individual.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Marcelo Silva, há planos de proporcionar mais cursos para qualificar a mão de obra. “Estamos sempre buscando parcerias para qualificar nossos funcionários e assim beneficiar toda a população com serviços de qualidade".