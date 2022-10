Consulta de beneficiários do Supera RJ pode ser feita através de site - Divulgação

Publicado 07/10/2022 18:10

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude informa que já está disponível o site do governo do estado para consulta dos beneficiários do Supera RJ.

Para fazer a consulta, basta acessar https://www.superarj.rj.gov.br/painelTransparencia/consultaTransparenciaPorCpf (ou clicar AQUI) e informar o CPF. Se o cartão estiver disponível, o beneficiário deve procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo de sua residência.

No entanto, aqueles que têm como referência o CRAS Centro, o cartão estará disponível na sede da Secretaria de Assistência Social, que fica no 2º andar do Centro Administrativo César Guinle (antigo prédio da Oi), na Avenida Alberto Braune, 224.

Vale lembrar que em Nova Friburgo muitas pessoas foram contempladas e ainda não fizeram a retirada do cartão. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelos telefones: (22) 2522-1339 (Assistência Social), (22) 99741-6974 (CRAS Campo do Coelho), (22) 99621-5485 (CRAS Conselheiro) e (22) 99943-7667 (CRAS Olaria).