Com 2.045 pacientes cadastrados no programa de diabetes, mais de 757 mil itens são distribuídos em quatro mesesDivulgação

Publicado 06/10/2022 13:30

Na Secretaria Municipal de Saúde há a Coordenação de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que é responsável pelo Programa de atendimento aos diabéticos em Nova Friburgo.

Atualmente, 2.045 pessoas estão inscritas e, através desse mecanismo do SUS, conseguem ter acesso ao atendimento especializado e a retirada de medicamentos e itens essenciais no tratamento do diabetes.

Somente entre maio e agosto deste ano, 757.631 itens foram distribuídos na rede pública. Desse número, 389.00 foram fitas de glicemia, 274.500 lancetas, 94.000 seringas e 131 aparelhos.