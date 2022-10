Sistema de monitoramento da Secretaria de Defesa Civil tem nova estrutura e equipamentos - Divulgação

Publicado 05/10/2022 13:06

Além dos seis monitores que mostram os dados por radar e satélite em tempo real a quantidade de chuva, a equipe técnica da Defesa Civil também analisa dados do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e informações compartilhadas pelo WhatssApp, que possibilitam identificar localidades com maior acumulado de chuva, com condições para alagamentos, inundações e deslizamentos. Assim, fica mais ágil a classificação dos termos meteorológicos para medição da intensidade das chuvas, que são fracos, moderados e fortes.

Para o responsável do setor de Monitoramento, Alerta e Alarme da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Jailton Schumacker, os equipamentos são fundamentais para o trabalho de identificação de riscos e atuação preventiva das equipes. “A partir da leitura dos dados fornecidos pelos novos sistemas, podemos identificar áreas com maior possibilidade de registrar ocorrências de deslizamentos ou inundações e proceder com a emissão antecipada de avisos e alertas, além do direcionamento das equipes, quando necessário. Essa estrutura oferece importante suporte para que nossas equipes possam atuar de forma preventiva, sempre com o intuito de preservar vidas”.

Para receber mensagens de texto (SMS) sobre alertas e riscos de chuvas, basta se cadastrar mandando uma mensagem de texto (SMS), através do número 40199 e inserir o CEP da rua. "É importante destacar que essas mensagens são gratuitas. Além disso, você também pode entrar em contato por meio do número 199 da Defesa Civil de Nova Friburgo", finalizou Jailton.