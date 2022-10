Somente em setembro, 81 ultrassonografias foram realizadas na unidade. - Divulgação

Publicado 05/10/2022 12:52

No início de agosto, a Prefeitura de Nova Friburgo implantou um aparelho novo de ultrassonografia dentro do Hospital Municipal Raul Sertã para a realização do exame nos pacientes internados, que antes precisavam sair da unidade para fazerem o procedimento. Desde então, dezenas de procedimentos são realizados semanalmente, seguindo a demanda hospitalar.

Somente em setembro, 81 ultrassonografias foram realizadas na unidade. Dentre elas estão de abdômen total, abdômen superior e vias biliares, aparelho urinário, pelve (masculina e feminina) via suprapúbica e abdominal, próstata via suprapúbica e abdominal, partes moles, testículos, bolsa testicular, transvaginal e transfontanela.