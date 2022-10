Prefeitura inicia vacinação contra raiva na zona urbana - Divulgação

Prefeitura inicia vacinação contra raiva na zona urbanaDivulgação

Publicado 04/10/2022 13:40

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, da Subsecretaria de Vigilância de Saúde e Vigilância Ambiental, dará início à vacinação contra a raiva em cães e gatos na zona urbana de Nova Friburgo a partir do próximo sábado, 08.

A vacinação com antirrábica será realizada das 9 às 16 horas nos seguintes locais: Estratégia de Saúde da Família de Riograndina, E.M. Pastor Shulupp, em Maria Tereza, UBS de Conselheiro Paulino, E.M. Lafayete Bravo Filho, no Floresta, E.M. Izabel Gomes Siqueira, no Parque das Flores e na Subprefeitura do Prado. As outras localidades serão divulgadas na próxima semana.

Os tutores dos pets também poderão levar a dose contra a raiva para aplicarem nos seus animais em casa. Entretanto, para isso, é necessário que levem até os postos um isopor ou caixa térmica, com gelo. Nas unidades, as pessoas também receberão as orientações necessárias para realizarem a vacinação de forma correta e responsável.

Não deixem de levar seus bichinhos para a vacinação! Somente o imunizante é capaz de prevenir a raiva, doença que causa aproximadamente 100% de letalidade em cães e gatos. Em Nova Friburgo, a equipe da Vigilância Ambiental já vacinou mais de 3.000 animais de forma itinerante nos bairros mais afastados de Nova Friburgo, como, Conquista, Pilões, Galdinópolis, São Lourenço, Rio Bonito e outros.