Dia do Idoso: Atividade física e palestra na UBS de Conselheiro Paulino - Divulgação

Dia do Idoso: Atividade física e palestra na UBS de Conselheiro PaulinoDivulgação

Publicado 03/10/2022 15:58

Nesta sexta-feira, 30 de setembro, a equipe da Unidade Básica de Saúde de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, preparou um momento especial em celebração ao Dia do Idoso, que é comemorado neste sábado, 1º de outubro.

Uma atividade física com alongamento foi realizada com os profissionais e os idosos que foram até a unidade nessa manhã. Em seguida, uma palestra sobre prevenção e cuidados com a hipertensão e o diabetes. Ao final, um delicioso lanche foi distribuído para todos que participaram.