Hemocentro de Nova Friburgo cria grupo de informações no whatsapp - Divulgação

Hemocentro de Nova Friburgo cria grupo de informações no whatsappDivulgação

Publicado 30/09/2022 13:26

A partir de agora, os doadores de sangue terão mais um canal de comunicação com o Hemocentro de Nova Friburgo: será através do aplicativo Whatsapp. A Secretaria Municipal de Saúde, através da direção e equipe da unidade, criou um grupo no aplicativo de mensagens onde estarão disponíveis informações oficiais sobre tudo relacionado à doação de sangue.

O link pode ser acessado por toda a população nos perfis do Hemocentro, da Prefeitura de Nova Friburgo, Secretaria Municipal de Saúde e aqui: https://chat.whatsapp.com/CU0ndfCLySH9iekCcIYfSP

@hemocentro.nf @saude.nf