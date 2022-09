Unidades básicas de saúde de Olaria e Suspiro funcionando até as 19 horas - Divulgação

Publicado 29/09/2022 13:30

As Unidades Básicas de Saúde de Olaria e do Suspiro estão funcionando com horário estendido desde julho.

Os dois postos funcionam 12 horas por dia, com horário além do comercial, que possibilita o acolhimento daqueles cidadãos que cumprem horário de trabalho e não conseguem ter acesso aos atendimentos do SUS.

Anote aí: das 7h às 19h, as UBS de Olaria e do Suspiro estão abertas para recepção, marcação de consulta e atendimento.