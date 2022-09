Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho no Hospital Raul Sertã - Divulgação

Publicado 28/09/2022 14:36

A Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (Sipat) está sendo promovida no Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo. As atividades começaram na segunda-feira, 26, e serão estendidas até a próxima sexta, 30, com palestras importantes para a execução dos serviços com segurança.

Além disso, algumas ações de cuidado com os funcionários do hospital estão sendo realizadas, como terapias corporais, peeling e massoterapia. Diariamente, cafés estão sendo oferecidos para os participantes que ainda levam uma lembrança sorteada para casa.