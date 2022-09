Sábado tem diversão na praça em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 27/09/2022 14:54

Com o apoio da Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Cultura, no próximo sábado, 1º de outubro, na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no Centro, será realizado o Dia de Diversão Itanet. A garotada poderá se divertir a valer com touro mecânico, pula-pula, DJ Animação, Mickey e Minie, Palhaço Picolé, Mágico Gabriel Mattos, tobogã, pipoca e algodão-doce.

Segundo os organizadores do evento, o dia de diversão Itanet terá início às 10h e tudo estará liberado para a criançada se divertir de montão. A entrada é franca.