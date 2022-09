Setembro Amarelo: confira as ações da campanha na atenção básica - Divulgação

Publicado 27/09/2022 14:47

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo tem promovido por meio de diversos setores da pasta, ações de Setembro Amarelo, como campanha de conscientização sobre saúde mental e prevenção do suicídio. E a Subsecretaria de Atenção Básica é uma dessas áreas que estão atuando nesse sentido.

De segunda a sexta-feira, os psicólogos da unidade estarão realizando atividades com os alunos da escola.

Também haverá rodas de conversa na UBS do Cordoeira, na sexta-feira, 30, e em São Geraldo, na terça-feira, 27, para toda a população que esteja precisando de algum apoio psicológico e tenha interesse em participar.

Na última semana também ocorreram atividades na Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Campo do Coelho e de Lumiar. A Secretária Municipal de Saúde, Nicole Cipriano, ressalta que a atenção básica é primordial no fortalecimento na rede de atenção psicossocial do Município: "É nessas unidades onde ocorre a prevenção".