Setembro AmareloDivulgação

Publicado 23/09/2022 14:42

Após o aumento perceptível de notificações de violência e tentativa de suicídio entre jovens, a Prefeitura de Nova Friburgo direcionou a campanha de Setembro Amarelo - que tem como objetivo a expansão da conversa sobre o assunto, visando a prevenção - para os jovens do município.

Nesta quinta-feira, 22, a equipe da Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma ação na Escola Vevey La Jolie, em Conquista, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, para adolescentes com idades entre 15 a 19 anos. Com atividades dinâmicas, quatro rodas de conversa foram promovidas para debater o tema.

PRECISA DE AJUDA?

Se você precisa de ajuda, procure uma unidade de saúde imediatamente. A rede de atenção psicossocial está disponível para todos os friburguenses que precisam de apoio. Nos postos de saúde, há profissionais da área que realizam o atendimento e, no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 2, os acolhimentos acontecem às quartas-feiras, a partir das 13h30.