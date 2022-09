SSUBEA destaca quais são as responsabilidades e deveres de um tutor de animal - Divulgação

SSUBEA destaca quais são as responsabilidades e deveres de um tutor de animalDivulgação

Publicado 21/09/2022 12:06

O abandono de animais, além de ser um ato de covardia, é crime, conforme o artigo 32 da Lei 9.605/98. Toda ação que afete o bem-estar e a qualidade de vida do animal é considerada como maus-tratos. Isso inclui qualquer tipo de agressão física ou privação de necessidades básicas para a sobrevivência do animal. Neste caso, os animais de Nova Friburgo estão resguardados pela Lei Municipal 4.637/18.

Então, para evitar que fiquem vagando pelas ruas e resguardar o bem-estar físico dos animais, alguns fatores devem ser levados em consideração. Quem se torna tutor de um animal tem que ter consciência de que ele fará parte da sua família e que pode viver até 20 anos. Por isso é importante avaliar se terá condições de cuidar do animalzinho, adequadamente, durante toda vida dele.

Tem um animalzinho em casa? Saiba quais são os deveres de todo tutor de pet:

• Alimentação - Os animais devem ter água limpa e fresca em abundância e alimento de qualidade, em quantidade suficiente e apropriada, conforme espécie e idade.

• Higiene - Os animais devem estar livres de pulgas, carrapatos e viver em ambiente limpo e com higiene (protegidos do sol e da chuva). No caso dos cães, devem tomar banho regularmente.

• Cuidados com a saúde - Os animais devem ser vermifugados e vacinados, de acordo com orientação do médico veterinário. Sempre que estiverem doentes devem receber atendimento e tratamento adequados;

• Castração - Este é um procedimento cirúrgico recomendado, pois tem como objetivo impedir a procriação descontrolada dos animais. A castração também traz vantagens de ordem social, evita infecções uterinas e câncer de mama nas fêmeas. Nos machos, reduz alterações na próstata e processos inflamatórios;

• Atividades e passeios - Importante manter o animal ativo, realizando passeios periódicos (no caso dos cães) e estimulando atividades físicas através de brincadeiras. Tais atividades devem ocorrer em horários com temperaturas mais frescas, utilizando coleiras e focinheiras adequadas conforme a espécie do animal;

• Abrigo seguro - Importante manter os animais em locais secos, protegidos do sol e da chuva, e com cobertores para aquecê-los nos dias frios. No caso de gatos, eles devem ficar protegidos dentro de casa, a fim de evitar fugas e contato com outros gatos que não estejam devidamente vacinados.

Denúncias de maus-tratos podem ser feitas na Subsecretaria do Bem-Estar Animal, através do e-mail ssubea021@gmail.com ou pelo Whatsapp (mensagens) da Ouvidoria (22) 2525-9244. Quem ama, cuida!