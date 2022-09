Cuidados com a dengue: mais de 12.600 imóveis visitados em agosto - Divulgação

Publicado 21/09/2022 11:14

Para evitar o Aedes aegypti, mosquito transmissor dessa e de outras doenças, como chikungunya e zika, a população é o principal agente para a prevenção das arboviroses.

Os profissionais da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Nova Friburgo, estão realizando as visitas domiciliares com ações de orientações e controle do transmissor da dengue. Somente em agosto, 12.650 imóveis foram trabalhados pelos agentes de endemias, que ainda instalaram 37 ovitrampas (armadilhas que simulam o ambiente perfeito para o mosquito).

Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde conta com o apoio de todos os friburguenses. As dicas para o combate as arboviroses são: deixar a caixa d'água fechada, preencher os pratos das plantas com areia, limpar as calhas, deixar as lixeiras e ralos tampados e recolher o lixo do quintal.