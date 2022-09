Reunião com equipe da Secretaria de Finanças e contadores da cidade - Divulgação

Reunião com equipe da Secretaria de Finanças e contadores da cidadeDivulgação

Publicado 19/09/2022 14:16

Na manhã da última quinta feira, 15, foi realizada, através da Secretaria Municipal de Finanças, reunião com contadores da Cidade, cadastrados no Conselho Regional de Contabilidade, CRC.

O objetivo é melhorar diversos andamentos, voltados para a prática das funções em orientação, controle e registro relativo aos atos e fatos da administração econômica, nos setores de saúde, turismo e outras divisões da Prefeitura de Nova Friburgo.

O trabalho é elaborado em conjunto com a equipe da Secretaria e a classe de contadores por meio da construção de planejamentos de trabalhos, mudanças no código, redução de taxas, acertos nos cadastros de pessoas e outras questões administrativas.

Segundo André Montechiari: “O meu sucesso como Secretário Municipal de Finanças é o desenvolvimento econômico da Cidade”.

O encontro foi muito proveitoso e a previsão é de que sejam realizados, em breve, outros debates com os medidores da área.