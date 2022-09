Prefeitura inicia obras na ESF de Mury - Divulgação

Prefeitura inicia obras na ESF de MuryDivulgação

Publicado 16/09/2022 17:37

A Prefeitura de Nova Friburgo realizará as obras da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Mury. Na próxima segunda-feira, 19, a empresa contratada para a realização da reforma dará início aos reparos.

Mas, a partir desta quinta, 15, a equipe da ESF estará prestando o serviço para a comunidade no imóvel anexo à Clínica Santa Lúcia, que fica próximo a entrada da unidade. A maioria dos atendimentos serão realizados normalmente, entretanto, a assistência odontológica será suspensa durante este período, sendo os moradores da localidade referenciados para a unidade de saúde mais próxima do bairro.

A obra na ESF de Mury contempla a manutenção do telhado, do forro e da parte hidráulica, construção de estrutura para o reservatório de água elevado, revestimento de piso e cerâmica na parede, revisão de pontos elétricos e substituição e troca de objetos importantes, como portas e fechaduras. A reforma deve ser concluída em 180 dias.