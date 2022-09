Denúncia de maus-tratos resulta em mais uma prisão em flagrante na cidade - Divulgação

Denúncia de maus-tratos resulta em mais uma prisão em flagrante na cidadeDivulgação

Publicado 14/09/2022 14:38

A Subsecretaria do Bem-Estar Animal, setor viculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável da Prefeitura de Nova Friburgo, após receber denúncia, promoveu uma fiscalização na tarde desta terça-feira, 13, que culminou com a prisão em flagrante de uma mulher por maus-tratos contra animal.

De posse de relatos e imagens, a subsecretária Elisangela Rodrigues, acompanhada por agentes da Guarda Civil Municipal, foi até o local da denúncia e flagrou a situação precária gravíssima na qual uma cadela idosa estava sendo submetida por sua tutora.

O caso foi apresentado à 151 Delegacia de Polícia que constatou os maus-tratos e determinou a prisão em flagrante da denunciada, que já havia sido notificada quatro vezes anteriormente mas não adotou as medidas recomendadas pela Ssubea para reduzir o risco de morte do animal. Mais detalhes sobre a prisão não serão divulgados para não atrapalhar a investigação da polícia civil.

A cadela tem aproximadamente 15 anos, sofria sem alimentação e vivia em ambiente frio e insalubre, infestada de parasitas. Além disso, ela apresenta problemas de saúde e um tumor. O cão foi resgatado e está sob cuidados de uma protetora voluntária que se sensibilizou com o sofrimento do animal.

Denúncias de maus-tratos podem ser feitas para a Subsecretaria do Bem-Estar Animal através do e-mail ssubea021@gmail.com; na Ouvidoria pelo telefone (22) 2525.9244 ou ainda acessando o link https://falabr.cgu.gov.br/.../Manif.../RegistrarManifestacao