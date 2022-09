Mais de dez mil visitas domiciliares - Divulgação

Publicado 14/09/2022 14:32

Esse procedimento é a busca ativa dos pacientes que não conseguem ir até os postos de para receber os atendimentos.

Essa é uma forma de suporte para o indivíduo e a família, aproximando-os das ações destinadas à promoção e recuperação da saúde e dos profissionais das unidades de referência.

Somente no mês de agosto, 10.368 visitas foram realizadas em Nova Friburgo. Ou seja, quase 2.600 pessoas receberam assistência em casa a cada semana.

A secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, reforçou, mais uma vez, a importância do fortalecimento da atenção primária. ‘’Temos trabalhado na prevenção e no cuidado através das unidades da Subsecretaria de Atenção Básica, fortalecendo com o aumento de profissionais. Conseguimos aumentar de 7 para 20 o número de clínicos gerais, que foram inseridos na rede, nas especialidades que não haviam. E vamos fazer muito mais’’, garantiu a secretária de Saúde.