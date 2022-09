Licenciamento Sanitário - Divulgação

Licenciamento SanitárioDivulgação

Publicado 12/09/2022 11:22

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Vigilância Sanitária, setor vinculado à Secretaria de Saúde e Subsecretaria de Vigilância em Saúde, está implementando a emissão de licença sanitária via Sistema de Registro Integrado - REGIN, da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). A partir da próxima segunda-feira, 12, as emissões de licenciamento sanitário inicial e as suas tramitações ocorrerão de forma online, via sistema.

Esta iniciativa torna-se mais uma facilitadora para a abertura de novos empreendimentos e para a desburocratização, fruto de um trabalho que envolve diversos setores da Administração municipal para o desenvolvimento da cidade. Desta forma, Nova Friburgo passa a ser o primeiro município da região a adotar o procedimento online, via REGIN, agilizando de forma eficiente a formalização de negócios e o crescimento econômico local.

A emissão de licenciamento para atividades de interesse sanitário e as tramitações de alterações cadastrais, como endereços, por exemplo, estarão disponíveis para o contribuinte de forma geral inteiramente via REGIN. Apenas as renovações dos processos de licenciamento sanitário continuarão, por enquanto, sendo realizados via Vigilância Sanitária de Nova Friburgo, pelo canal de atendimento via e-mail vigilanciasanitarianf@outlook.com.br ou presencialmente no endereço: Av. Euterpe Friburguense, 93, sala 23 - Centro.