Escritora Tereza Cristina Malcher CampitelliDivulgação

Publicado 09/09/2022 11:48

O Colégio Municipal Odette Penna Muniz recebeu na tarde desta quinta feira, 8 de setembro, a ilustre visita da escritora da Academia Friburguense de Letras (AFL), Tereza Cristina Malcher Campitelli.

A visita é decorrente do trabalho desenvolvido pelos professores de Língua Portuguesa, com parceria da Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação com as turmas do oitavo e nono anos, na leitura do livro da autora: “Um esconderijo atrás da minha franja torta”. Tereza Cristina já escreveu sete livros, todos infanto-juvenis.