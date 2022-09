Agência de Cantagalo - Divulgação

Agência de CantagaloDivulgação

Publicado 09/09/2022 11:23

Por meio de um ofício, o parlamentar conseguiu que a agência de Previdência Social Cantagalo voltasse a reestabelecer o atendimento presencial do público. Laterça disse estar feliz com mais essa ação de seu mandato, que tanto contribui para levar dignidade às pessoas. "Temos feito várias ações para melhorar o atendimento da Previdência Social do estado do Rio de Janeiro. Em algumas agências trabalhamos para aumentar o efetivo, como a agência de Macaé, por exemplo. Temos trabalhado junto à agência do INSS, em Brasília, para melhorar a perícia, pois desde que ficou desvinculada trouxe muito prejuízo no atendimento ao cidadão. Mas o caso da agência de Cantagalo foi algo específico. A gente soube do fechamento, do prejuízo do atendimento à população, as pessoas andando quilômetros e mais quilômetros, com a deficiência de transporte público. Então, assim que soubemos, oficiamos o INSS, solicitando o restabelecimento da agência de Cantagalo e o nosso pleito foi atendido. Fico muito satisfeito, pois nossos idosos, aposentados e pensionistas precisam de atendimento de qualidade próximo a eles. Então, essa é mais uma ação do nosso mandato, junto à Previdência Social e à nossa população, que precisa tanto da Previdência".

É possível consultar as agências em funcionamento, através da Central 135 ou pelo site http:covid.inss.gov.br.