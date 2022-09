Sala de vacina - Divulgação

Publicado 08/09/2022 12:59

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Saúde, reinaugurou nesta quinta-feira, 8, a sala de vacina da Unidade Básica de Saúde Ariosto Bento de Mello, no bairro Cordoeira.

O espaço que antes não seguia as devidas normas da Vigilância Sanitaria, foi totalmente reformado. Uma pia nova foi instalada, pintura foi realizada e um computador para o lançamento das doses no sistema foi ligado dentro da sala, o que permite a alimentação em tempo real da caderneta de vacinação on-line na plataforma do Ministério da Saúde.

A importância de haver uma sala de vacina devidamente equipada e preparada é oferecer a imunização para a população, de todas as idades, especialmente as crianças, com segurança e qualidade. A partir desta quinta-feira a vacinação já está disponível no novo ambiente para toda a população do bairro.

Antes, os moradores do Cordoeira tinham limitações de horário para o recebimento do imunizante, tendo até a necessidade de locomoção para outras localidades do município. Agora, com a nova sala de vacina, eles terão o conforto do recebimento da imunização dentro do seu posto de referência.