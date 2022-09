Festival de Sustentabilidade - Divulgação

Festival de SustentabilidadeDivulgação

Publicado 06/09/2022 11:55

O Festival da Sustentabilidade retorna ao modelo presencial e realiza sua 7ª edição nos dias 9, 10 e 11 de setembro. O maior evento de sustentabilidade da região acontecerá mais uma vez na Praça do Suspiro, no coração turístico de Nova Friburgo. A iniciativa tem o objetivo de divulgar e reunir ações e pessoas de diversos setores da cidade, unindo o desenvolvimento e o modo de vida sustentável à economia.

Durante os três dias de evento serão oferecidas oficinas, palestras, música ao vivo, em uma programação inteiramente gratuita. O local conta ainda com espaço gastronômico, expo sustentável, além do Mercado Central Sustentável, com produtores locais do setor orgânico e natural.

Arquitetura e construção civil de baixo impacto, cidades inteligentes, energias alternativas, gestão hídrica, gestão de resíduos sólidos, agroecologia, agricultura familiar sintrópica e negócios sociais são alguns dos temas que ganharão destaque nas atividades.

O Festival tem apoio da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Cultura.