INVERNO TO NO RIODivulgação

Publicado 05/09/2022 13:13

O container instagramável, que é um sucesso, estará na Praça Dermeval Barbosa Moreira, nos dias 08, 09, 10 e 11 de Setembro com muita música, gastronomia e entretenimento para promover o Turismo de Nova Friburgo. Com a temática "INVERNO #tônoRio" a chamada é pra subir a serra e desfrutar do frio especial que a cidade tem para oferecer.



O Secretário Municipal de Turismo, Renan Alves, convida os Hotéis, Bares e Restaurantes de Nova Friburgo a estarem conosco neste projeto, divulgando seus empreendimentos no espaço interno do container que conta com espaço para atendimento ao público.



A Van Itinerante do Artesanato também estará presente com espaço para as artesãs da Casa do Artesão.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

PROJETO INVERNO TÔ NO RIO – NOVA FRIBURGO

DE 08 A 11 DE SETEMBRO

PRAÇA DERMEVAL BARBOSA MOREIRA

5ª feira – 17h às 21h

6ª feira – 17h às 22h

Sábado – 13h às 22h30

Domingo – 14h30 às 21h30



Mais informações:

Secretaria Municipal de Turismo

22 2522-8051