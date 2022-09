AGOSTO LILAS - Divulgação

Publicado 01/09/2022 23:11

Encerrando o mês de agosto, e dentro da campanha Agosto Lilás, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou uma roda de conversa no Centro de Referência da Mulher (CREM), referente ao tema.

Estiveram presentes também outros equipamentos como CREAS, Centro LGBT, CAIVS, além do Tecle Mulher e a delegada titular da DEAM, Dra Mariana Thomé.

“Agosto Lilás” é uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Ela faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, instituída pela Lei nº 11.340 (de 07 de agosto de 2006), que em 2022 completou 16 anos. Enfrentar e combater todas as formas de violência contra as mulheres! Esse é o principal objetivo da Campanha “Agosto Lilás”.

NÃO SE CALE! DENUNCIE!

A Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) presta escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.