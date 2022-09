BANDA - Divulgação

Publicado 01/09/2022 23:18

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio do prefeito Johnny Maycon e do secretário municipal de Cultura, Daniel Figueira, além do vereador Isaque Demani, recepcionaram na manhã desta quinta-feira, 1º de setembro, na sede do Executivo Municipal, a chegada da Banda Fundação Brasileira Açores de Portugal.

Na oportunidade, o prefeito Johnny Maycon ofereceu aos representantes da banda portuguesa alguns itens típicos de Nova Friburgo como recordação pela passagem à cidade, e também recebeu uma camiseta autografada por todos os integrantes da Banda Fundação Brasileira Açores.



Os músicos portugueses farão uma série de apresentações em Nova Friburgo juntamente com a Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense, em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil, que será celebrado no próximo dia 7 de setembro.



A primeira apresentação será no domingo, 4 de setembro, às 17h, na Estação Livre, no Centro. Na terça, 06, às 12h, a banda tocará no Sanatório Naval, no Paissandu. No mesmo dia, às 19h30, a apresentação será no Colégio Anchieta. Por fim, em 7 de setembro (quarta-feira), haverá o ‘Concerto da Independência’, às 19h, no Nova Friburgo Country Clube.



Conhecendo a banda

A Banda Fundação Brasileira Açores de Portugal, atualmente presidida por Lázaro Matos e cujo maestro É marco Torre, foi fundada em 14 de setembro de 1863, e é uma das bandas mais antigas de Portugal. Intitulada na sua fundação “Recreio dos Mosteiros”, o seu fundador, Inácio Câmara, emigrou para o Brasil e, junto de seus amigos e conhecidos, conseguiu vários donativos, alterando assim o nome em sinal de gratidão, para “Proteção Brasileira”. Após o regresso do comendador Ângelo José Dias em 1873 já como presidente, alterou-se a designação para “Fundação Brasileira”, a qual se mantém inalterada até os dias de hoje.