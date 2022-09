CEVEST - Divulgação

Publicado 01/09/2022

O Centro de Formação do Vestiário (Cevest) vai participar da ação de sustentabilidade durante a da FEVEST, que acontece de 1 a 4 de setembro de 2022. A maior feira de moda íntima, praia e fitness do Brasil vai destacar o tema de reciclagem trazendo para os visitantes a inovadora ação de sustentabilidade ARTE & ATITUDE.



Oferecida pelo SINDVEST e pela BMR AMBIENTAL, a ação é organizada pela Reciclotron em colaboração com o Museu do Graffiti e a Agência de Inovação da UFF Nova Friburgo. No dia 03 de setembro, às 17h, no Country Club, acontece o Talk Show: Gerenciamento de Resíduos - Riscos e Oportunidades na Indústria da Moda, com representantes da indústria, governo, academia, educação ambiental, economia criativa e gestores de resíduos. A iniciativa da Agência de Inovação da UFF terá a participação do Centro de Formação do Vestuário, vinculado à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior e Profissionalizante, entre os participantes.