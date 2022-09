HOSPITAL - Divulgação

Publicado 01/09/2022 23:10

Desse número, 7.989 são adultos e 1.275 crianças. Nesse quantitativo ainda está incluso atendimento de covid-19 e na sala de trauma, que são os casos de acidente.

Diante da grande demanda que o Hospital tem em todos os meses, a Prefeitura tem amparado os setores com servidores capacitados para o atendimento à população. Além do aumento no número de médicos, enfermeiros e técnicos, a recepção e administração também ganharam novos funcionários para suprir as necessidades da unidade.



O número de recepcionistas aumentou de cinco para 26. Incluindo esses, em todo o Centro de Tratamento de Urgência (CTU) há 44 servidores, responsáveis por atender àqueles que buscam assistência na porta de entrada do Hospital.



Esses servidores foram capacitados para receber os cidadãos com respeito, compaixão, empatia e humanização. Nesta terça e quarta-feira, dias 30 e 31, atividades de orientação pela coordenação da área foram promovidas para os trabalhadores, ensinando-os a preencher de forma correta o boletim de atendimento médico (BAM) e orientando sobre o olhar de carinho que é necessário com os pacientes que buscam a assistência em saúde no Raul Sertã.