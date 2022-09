SAÚDE BUCAL - Divulgação

SAÚDE BUCALDivulgação

Publicado 31/08/2022 21:57

No início do mês, na área de cobertura da Estratégia de Saúde da Família II, visitas domiciliares com o apoio odontológico foram realizadas. No dia 18, cerca de 120 alunos da Escola Municipal Estação Rio Grande, em Riograndina, receberam atendimento em saúde bucal, buscando, principalmente, a prevenção.

No dia 20, as 80 crianças da Escola Municipal João Vicente Valadares, em Debossan, também receberam a equipe para a assistência. No Colégio Padre França, no dia 26, o atendimento foi realizado em 80 estudantes, aproximadamente.



Na manhã desta terça, 30, fechando a celebração do Agosto Dourado, uma roda de conversa na Unidade Básica de Saúde de São Geraldo sobre aleitamento materno, com as gestantes e puérperas da localidade, foi realizada.