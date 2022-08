FEVEST - Divulgação

Publicado 30/08/2022

O evento acontece, entre os dias 1º e 04 de setembro, no Nova Friburgo Country Clube, o mais charmoso ponto turístico de Nova Friburgo, no coração da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Nesta edição, haverá simultaneamente sessões de negócios com compradores, magazines, fornecedores de matéria-prima, enquanto a feira acontecerá aberta a vendas a varejo, ou seja, o consumidor terá acesso aos maiores fabricantes de lingerie, fitness, moda praia, noite com preços acessíveis.

Nesta edição, haverá simultaneamente sessões de negócios com compradores, magazines, fornecedores de matéria-prima, enquanto a feira acontecerá aberta a vendas a varejo, ou seja, o consumidor terá acesso aos maiores fabricantes de lingerie, fitness, moda praia, noite com preços acessíveis. O evento, com entrada gratuita, contará ainda com praça de alimentação, desfiles, atrações e todo o charme do NFCC.