combate ao tabagismo - Divulgação

Publicado 29/08/2022 08:27

No dia 29 de agosto é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que tem o objetivo de reforçar as consequências do uso do tabaco, sensibilizando e conscientizando a população dos malefícios que esse vício traz à saúde.



O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência da nicotina presente nos produtos à base de tabaco, como o cigarro, por exemplo, e esse é o maior agente dos cânceres de pulmão. Além de ser um fator de risco significativo para acidentes cerebrovasculares e ataques cardíacos.



Em 2022 a campanha da Organização Mundial da Saúde (OMS) tem como tema “Tabaco: uma ameaça ao meio ambiente”. A indústria do tabaco e o uso regular de cigarro pelos indivíduos acarretam também este outro agravante: prejuízo à natureza. Segundo a OMS, cerca de 600 mil árvores são cortadas para a produção do cigarro. Um estrago para o meio ambiente e a vida saudável de todas as pessoas.



O Dia Nacional de Combate ao Fumo em Nova Friburgo

Em média, 68 pessoas estão inscritas no Programa de Controle ao Tabagismo em Nova Friburgo. Neste ano, a equipe do programa da Secretaria Municipal de Saúde irá antecipar as celebrações do Dia Nacional de Combate ao Fumo para o domingo, dia 28. Durante o evento ‘’Domingo de Lazer’’, que acontece no próximo dia 28, das 9h às 13h, na Via Expressa, em Olaria, profissionais estarão disponíveis para instrução e orientação de toda a população.



Ainda haverá a presença dos profissionais vinculados aos programas da Subsecretaria de Vigilância em Saúde oferecendo orientações sobre saúde nutricional e auditiva, prevenção de violência, entre outras informações, contribuindo para a promoção da saúde dos friburguenses.