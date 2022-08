Festival Jazz - Divulgação

Festival JazzDivulgação

Publicado 26/08/2022 13:25

O evento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, e acontece na Praça do Suspiro, no Centro. A entrada é franca.

Soul Music é um gênero que se tornou popular no início da década de 1960 nos Estados Unidos, se espalhando depois por todo o mundo, que engloba elementos muito característicos da arte e de estilos musicais como Jazz, R&B, Blues, entre outros.

Celebrando este estilo, o Festival contará com diversas atrações do gênero, além de muita gastronomia, cerveja artesanal e muito mais.

Confira a programação completa:

Sexta-Feira – 26/Ago

18h DJ Bispim

20h Pedro Friedrich

22h Big Black Band

Sábado – 27/Ago

13h30 DJ Pedro Vidal

15h30 Diogo Rebel + Luísa Lacerda

17h30 Allblues

20h Caru de Souza

21h30 Claudio Zoli

Domingo – 28/Ago

14h Opium

17h Tatila Krau + Yann Almeida

19h Expresso Santiago

21h Milton Guedes