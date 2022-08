2ª Multifeira de Ciências, Inovações e Tecnologias (MuCIT) divulga prazo para inscrições - Reprodução mídias sociais

Publicado 25/08/2022 15:46

Os estudantes de ensinos Médio e Técnico que desejam participar da 2ª Multifeira de Ciências, Inovações e Tecnologias (MuCIT) devem ficar atentos ao prazo de inscrição. De acordo com os organizadores, os trabalhos devem ser submetidos até o dia 31 de agosto.

A MuCIT ocorre no dia 20 de outubro deste ano – durante a Exposição de Trabalhos Acadêmicos da Região Serrana (Etarserra) – no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), unidade Nova Friburgo. As inscrições devem ser feitas pelo site www.etarserra.com/2022.

O principal objetivo da multifeira é a exposição de trabalhos, no segmento Médio e Técnico, que abordem temas diversificados de Ciências ou que apresentem propostas inovadoras de desenvolvimento ou aperfeiçoamento de tecnologias.

“A própria instituição de ensino, pública ou privada, também pode inscrever os alunos, com trabalhos escolares que já foram apresentados”, salienta Simone Barreto, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) de Nova Friburgo e responsável pelo evento.

Os trabalhos devem abordar uma das cinco categorias previstas no regulamento: Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Exatas e da Terra; Ciências Humanas, Linguísticas e Artes; Desenvolvimento de Tecnologia; e Inovação e/ou Interdisciplinar.

Após a exposição, os melhores trabalhos podem ser selecionados pela organização da MuCIT e inscritos gratuitamente na Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (FECTI).

Outras informações podem ser obtidas pelo site www.etarserra.com/2022 ou pelo e-mail etarserra@gmail.com.