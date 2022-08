Subprefeitura de Lumiar E São Pedro da Serra faz melhorias de estrada e substituição de ponte - Divulgação

Subprefeitura de Lumiar E São Pedro da Serra faz melhorias de estrada e substituição de ponteDivulgação

Publicado 23/08/2022 16:07

Em parceria com as secretarias de Agricultura e de Obras, a Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra deu prosseguimento na semana passada ao cronograma de manutenção das estradas da região dos 5º e 7º distritos, acertado entre o prefeito Johnny Maycon e o subprefeito Jorge Freimann.



O serviço está sendo realizado no trecho entre as localidades de Ponte Branca e Colonial 61. De acordo com Freimann, além da melhoria das condições de rolamento da via, a equipe da subprefeitura fez a substituição de uma ponte de madeira por manilhas de concreto armado.



Ainda segundo Jorge Freimann, nas próximas semanas o trabalho segue a todo vapor, com objetivo de atender cada demanda dos moradores dos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra.